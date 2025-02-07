В Самарской области бюджетную помощь «Крыльям Советов» урезали ради науки

В Самарской области решили перераспределить часть бюджетных средств. Определенную сумму, выделенную на футбольный клуб «Крылья Советов», направят в пользу науки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
«Грантовую помощь будем оказывать на бюджетные средства, которые перераспределим с футбольного клуба “Крылья Советов” на науку. Идею предложили сегодня наши уважаемые ученые», — написал глава региона.
Изначально ученые предложили направить на науку 1% от бюджета клуба, но на совете по науке и высшему образованию приняли более масштабное решение — увеличить эту долю до 10%.
Помимо этого, губернатор объявил о создании в регионе Фонда поддержки технологического предпринимательства. Новый фонд дополнит уже существующую программу «Доктор наук» и поможет развивать технологические инициативы.
Напомним, губернатор подал заявление в правоохранительные органы. Он узнал о крупных задолженностях клуба перед «преступниками» в судейском корпусе. Также «Крылья Советов» должны 897 млн рублей дочерней компании «Ростеха». Сейчас часть этой суммы уже погашена.