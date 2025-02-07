В Нижнекамске планируют построить логистический хаб за 16,9 млрд рублей

Первый этап проекта — приемка и отправка металлопродукции — может начаться уже в 2025 году, а строительство складов планируется завершить в 2026 году. В рамках реализации проекта также предусмотрено создание промпарка и развитие собственного производства, включая выпуск подшипников в рамках импортозамещения.