Беглов: Грузовое шасси повышенной проходимости создали в Петербурге

Глава города добавил, что предприятие в качестве партнёров выбрало ведущих российских и белорусских производителей, в кратчайшие сроки сформировало сеть поставщиков ключевых узлов и компонентов. У будущих заказчиков не возникнет трудностей с техническим обслуживанием или ремонтом — любую деталь можно доставить в кратчайшие сроки. Это пример выполнения поручения Президента по обеспечению технологического суверенитета России, обратил внимание губернатор.