Беглов: Грузовое шасси повышенной проходимости создали в Петербурге

История предприятия началась с инжинирингового центра Обуховского завода, где был разработан и произведён новый тип грузового шасси. В рамках импортозамещения, под собственным брендом «БАЗ», было создано современное грузовое шасси повышенной проходимости, предназначенное для работы в различных отраслях, включая промышленность, добывающую отрасль и службы гражданской безопасности.
В Петербурге в рамках импортозамещения под собственным брендом «БАЗ» создано современное грузовое шасси повышенной проходимости для работы промышленности, в том числе добывающей, и служб гражданской безопасности. Для нас особенно важно, что уровень локализации БАЗ близок к 100%
Глава города добавил, что предприятие в качестве партнёров выбрало ведущих российских и белорусских производителей, в кратчайшие сроки сформировало сеть поставщиков ключевых узлов и компонентов. У будущих заказчиков не возникнет трудностей с техническим обслуживанием или ремонтом — любую деталь можно доставить в кратчайшие сроки. Это пример выполнения поручения Президента по обеспечению технологического суверенитета России, обратил внимание губернатор.
Кроме того, в ходе визита, градоначальник подчеркнул важность усилий петербургских предприятий в области роботизации и разработки беспилотных технологий.
Петербургские предприятия — среди отечественных лидеров в разработке беспилотных средств и роботизации производственных процессов.