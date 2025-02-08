АКИТ: «сломанный» поиск не поможет в продвижении отечественных брендов

В Госдуме появилась инициатива, как помочь российским брендам. Парламентарии предложили идею для маркетплейсов: приоритетные позиции в каталоге во время поиска товаров отдавать отечественным производителям. Однако по мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, это может вызвать негативную реакцию со стороны покупателей. Свою позицию он озвучил в беседе с журналистами АГН «Москва».
Соколов уверен, что помощь российским брендам не должна реализовываться подобным образом.
«По факту предлагается “сломанная” поисковая выдача, которая неминуемо приведет к оттоку клиентов с площадки, потому что поиск не позволит находить нужные товары по конкретному запросу», — объясняет эксперт.
Соколов добавляет, что покупатели сразу поймут, что через «сломанный» поиск им навязываются конкретные товары, и такой сервис непременно вызовет негативную реакцию. В конце концов, пользователям сети захочется распрощаться с любимым маркетплейсом и поискать другую площадку для онлайн-покупок. Таким образом, пострадают и бренды, которым хотят «помочь», и сам маркетплейс потеряет доверие и лояльность покупателей.
«Очевидно, что любовь к конкретному бренду или любовь к отечественным товарам в целом не достигается такими методами», — подытожил собеседник агентства.