АКИТ: «сломанный» поиск не поможет в продвижении отечественных брендов

В Госдуме появилась инициатива, как помочь российским брендам. Парламентарии предложили идею для маркетплейсов: приоритетные позиции в каталоге во время поиска товаров отдавать отечественным производителям. Однако по мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, это может вызвать негативную реакцию со стороны покупателей. Свою позицию он озвучил в беседе с журналистами АГН «Москва».