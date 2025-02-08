Аким Астаны рассказал о крупных инвестициях и новых рабочих местах

По информации пресс-службы акимата города, рост промышленного производства столицы составил 6,7%, достигнув отметки 2,5 трлн тенге, при этом обрабатывающая промышленность показала рост в 9,8%.
В рамках работы по привлечению инвестиций в Астане активно рассматриваются проекты, такие как строительство сервисного центра для обслуживания электровозов, комплекса по переработке твердых бытовых отходов, многоуровневых паркингов, а также заводов по производству стальных труб, сборке жгутов-кабелей и автоклавного газобетона.
Одним из крупных проектов является строительство многопрофильной клиники компанией «M Clinic», а также создание сервисного центра по обслуживанию электровозов с участием французской компании ALSTOM. Этот центр обеспечит обслуживание 250 грузовых и 119 пассажирских электровозов.
Общий объем инвестиций по данным проектам составляет около 215 млрд тенге. Реализация намечена на период с 2025 по 2030 годы, и она позволит создать дополнительные рабочие места.