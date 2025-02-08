Аким Астаны рассказал о крупных инвестициях и новых рабочих местах

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о значительных инвестиционных проектах, которые реализуются для развития экономики столицы. В 2024 году в экономику города было привлечено 1,9 трлн тенге инвестиций, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом, передает ИА El.kz.