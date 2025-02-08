За 2024 год страховые компании заработали 216,2 млрд тенге

По обязательному страхованию в 2024 году компании собрали премии на 251,7 млрд тенге, что на 29,9% больше по сравнению с 2023 годом. Объем страховых премий по добровольному личному страхованию составил 796,8 млрд тенге, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2023 годом. По добровольному имущественному страхованию страховые премии за 2024 год составили 458,2 млрд тенге, что на 2,0% больше по сравнению с 2023 годом. Страховые выплаты за 2024 год составили 334,2 млрд тенге, что на 21,9% больше, чем в 2023 году. Всего за 2024 год осуществлено 1,3 млн выплат.