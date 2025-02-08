За 2024 год страховые компании заработали 216,2 млрд тенге

За 2024 год активы страховых компаний в Казахстане увеличились на 25,3%, до 3,1 трлн тенге, в основном за счет роста доходов по страховой деятельности. На 1 января 2025 года в структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги — 76,0% или 2,4 трлн тенге, денежные средства и вклады в банках второго уровня — 5,3% или 166 млрд тенге, страховая дебиторская задолженность — 4,0% или 124 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
«Обязательства СК за 2024 год увеличились на 37,0%, до 2,2 трлн тенге, в основном за счет роста страховых резервов. Собственный капитал вырос на 4,5%, до 945 млрд тенге, в основном за счет прибыли от страховой деятельности. За 2024 год чистая прибыль по страховому рынку составила 216,2 млрд тенге, в основном за счет доходов от страховой и инвестиционной деятельности», — сообщили в АРРФР.
В 2024 году было заключено 23,1 млн договоров страхования, что на 36,1% больше по сравнению с 2023 годом. Страховые премии, принятые по договорам страхования или перестрахования, в 2024 году составили 1,5 трлн тенге, что на 50,6% больше, чем за 2023 год.
По обязательному страхованию в 2024 году компании собрали премии на 251,7 млрд тенге, что на 29,9% больше по сравнению с 2023 годом. Объем страховых премий по добровольному личному страхованию составил 796,8 млрд тенге, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2023 годом. По добровольному имущественному страхованию страховые премии за 2024 год составили 458,2 млрд тенге, что на 2,0% больше по сравнению с 2023 годом. Страховые выплаты за 2024 год составили 334,2 млрд тенге, что на 21,9% больше, чем в 2023 году. Всего за 2024 год осуществлено 1,3 млн выплат.
На 1 января 2025 года страховой сектор Казахстана представлен 25 страховыми организациями, из которых 10 — по страхованию жизни. В конце 2024 года в Казахстане приняли поправки по работе страхового рынка. Они касаются повышения корпоративной риск-культуры страховых организаций.
Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года чистая прибыль банков Казахстана составила 2,6 трлн тенге, что на 17,1% больше, чем за 2023 год.