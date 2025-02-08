В челябинской туркомпании «Вита Трэвел» прокомментировали ситуацию с обысками в офисах

«Мы уже нашли подтверждения тому, что данная сотрудница приходила в офис по ночам, чтобы тайно вести свою противоправную деятельность, знаем, что именно на ее домашнем компьютере были найдены приглашения для иностранцев, изготовленные якобы от нашей фирмы и еще от ряда фирм. Вероятно, после того, как она была уличена правоохранительными органами, чтобы смягчить себе приговор решила оговаривать руководство компании и других», — написал он.