В челябинской туркомпании «Вита Трэвел» прокомментировали ситуацию с обысками в офисах

Ранее сообщалось, что силовики выявили незаконный канал миграции: подозреваются пять человек, в числе которых руководители турфирмы и аффилированных с ней юридических лиц.
Гендиректор компании Алексей Ципордей в своем Telegram-канале разместил заявление, в котором утверждает, что уголовное дело может быть связано с оговором бывшей сотрудницы.
«Мы уже нашли подтверждения тому, что данная сотрудница приходила в офис по ночам, чтобы тайно вести свою противоправную деятельность, знаем, что именно на ее домашнем компьютере были найдены приглашения для иностранцев, изготовленные якобы от нашей фирмы и еще от ряда фирм. Вероятно, после того, как она была уличена правоохранительными органами, чтобы смягчить себе приговор решила оговаривать руководство компании и других», — написал он.
По его словам, она, возможно, вела незаконную деятельность, пользуясь имевшимся у нее доступом в офис, к базам, документам и печатям.
«Обвинения, которые были предъявлены в наш адрес, требуют самого детального рассмотрения. Я открыто заявляю, что никогда не занимался организацией незаконной миграцией», — отметил он.
Также он добавил, что офисы компании во всех городах продолжают работать в прежнем режиме, «компания продолжает выполнять свои обязательства как перед клиентами, так и перед партнерами».