В Узбекистане появятся более 70 прибрежных зон отдыха — подробности

Было объявлено, что в рамках этих инициатив совместно с предпринимателями планируется создать 72 прибрежные зоны для отдыха, организовать 154 туристические и гастрономические улицы с круглосуточным режимом работы, привести в современный вид 62 парка отдыха, а также построить 364 объекта придорожного сервиса и другие объекты сферы обслуживания.