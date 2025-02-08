В Узбекистане появятся более 70 прибрежных зон отдыха — подробности

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане планируют реализовать 1 156 драйверных проектов, на которые будет выделен 1 трлн сумов. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием президента по вопросам развития сферы услуг в регионах.
В ходе совещания было подчеркнуто, что с этого года в регионах республики будет применяться новый подход к развитию сферы сервиса.
«С этого года в регионах будет применяться новый подход к развитию сферы сервиса. Местными кенгашами утверждены 1 156 проектов-драйверов, для реализации которых будет выделен 1 триллион сумов», — говорится в сообщении пресс-служба главы государства.
Было объявлено, что в рамках этих инициатив совместно с предпринимателями планируется создать 72 прибрежные зоны для отдыха, организовать 154 туристические и гастрономические улицы с круглосуточным режимом работы, привести в современный вид 62 парка отдыха, а также построить 364 объекта придорожного сервиса и другие объекты сферы обслуживания.
Речь также шла о дорожной инфраструктуре.
"Большое внимание уделяется автомагистралям и внутренним дорогам. Однако вопрос межрайонных дорог, которые дали бы серьезный импульс развитию сферы услуг, остается открытым, — отмечалось на совещании.
В связи с этим перед хокимами была поставлена задача по улучшению инфраструктуры 50 межрайонных дорог.