В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи

«С 1 января действует такая форма изъятия этих паёв, как предоставление их сразу в муниципалитет. То есть если на территории поселения существует какой-то объём земли — пашня, пастбища или участки для многолетних насаждений, на которые нет собственников, то муниципалитет принимает решение о ее принятии», — объяснил министр.
После этого в поселении формируют схему и подают ее в Госкомрегистр. С 26 декабря прошлого года в министерстве начали плотно работать с муниципалитетами в этом направлении, подчеркнул Кратюк.
«После того, как эта земля будет оформлена в муниципалитете, собственник обязан ввести ее в оборот, то есть найти арендатора либо оформить все законно. У нас так бывает, что иногда земля обрабатывается, но документы не до конца были оформлены еще с украинских времен. Мы это корректируем, убираем», — рассказал министр.
16 января этого года совместно с Госкомрегистром была разработана дорожная карта по вопросам подготовки документации, она передана в муниципалитеты.
«Обязательное условие, чтобы после того, когда земля предоставляется в оборот муниципалитетам, ее должно получить местное, хорошо знакомое и работающее предприятие, а не какая-то там сторонняя организация. Это должно быть предприятие, которое давно работает в регионе», — объяснил Денис Кратюк.
Это необходимо для получения гарантий, что земля будет разрабатываться в соответствии со своим назначением и у нее будет эффективный собственник. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что изыматься будут только те участки, которые не используются или у которых не установлен собственник.
«Было много спекуляций на тему, что землю изымают у крымчан и отдают муниципалитетам. Это неправда. Все, кто хотел оформить за 10 лет свою землю, все ее уже давным-давно оформили и получают за нее арендную плату или сами ведут на ней хозяйственную деятельность», — подчеркнул министр.
Работа по инвентаризации заброшенных земель в Крыму началась в 2024 году. Согласно закону, землю сельхозназначения могут изъять, если она не используется в течение трех лет. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны.