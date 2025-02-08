В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи

«После того, как эта земля будет оформлена в муниципалитете, собственник обязан ввести ее в оборот, то есть найти арендатора либо оформить все законно. У нас так бывает, что иногда земля обрабатывается, но документы не до конца были оформлены еще с украинских времен. Мы это корректируем, убираем», — рассказал министр.