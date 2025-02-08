Омский «Мостовик» стал собственностью федеральной строительной группы

У ООО «Проектно-инжиниринговая компания» (ПИК) «Мостовик» с 5 февраля текущего года изменился состав собственников, сообщает «СуперОмск». ООО «Эталонпроект» из Санкт-Петербурга получило 75% доли компании, ранее эта часть принадлежала АФК «Система». По данным ЕГРЮЛ, федеральная компания занимается деятельностью в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта. В Омске компания строит новый жилой микрорайон на Левобережье «Зелёная река». Возможно, специалисты «Мостовика» будут привлекаться к этому проекту.