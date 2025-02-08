В Молдове до конца года появятся два новых крупных фотоэлектрических парка

Предполагается, что строительство двух станций поможет увеличить общую мощность возобновляемых источников энергии в республике на 90 МВт. Из них фотоэлектрический парк в селе Негурень Теленештского района обеспечит 40 МВт, а станция в селе Рэдень Страшенского района — 50 МВт. Ожидается, что оба объекта будут введены в эксплуатацию до декабря этого года.