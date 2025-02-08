В Молдове до конца года появятся два новых крупных фотоэлектрических парка

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. В Молдове до конца 2025 года будут построены две крупные фотоэлектрические станции, сообщает пресс-служба правительства.
Предполагается, что строительство двух станций поможет увеличить общую мощность возобновляемых источников энергии в республике на 90 МВт. Из них фотоэлектрический парк в селе Негурень Теленештского района обеспечит 40 МВт, а станция в селе Рэдень Страшенского района — 50 МВт. Ожидается, что оба объекта будут введены в эксплуатацию до декабря этого года.
В Минэнерго уточнили, обе станции будут вырабатывать более 100 млн кВт*ч электроэнергии в год, что позволит обеспечить значительную часть энергетических потребностей правобережья Днестра. После ввода в эксплуатацию фотоэлектрических станций общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в целом по Молдове увеличится до 670 МВт.
Оба фотоэлектрических парка будут поставлять вырабатываемую электроэнергию на рынок, не прибегая к каким-либо механизмам государственной поддержки.
«Этот факт показывает привлекательность возобновляемой энергетики как бизнеса, а также предсказуемость применимой нормативной базы. Также новые мощности будут способствовать укреплению энергетической безопасности и декарбонизации энергетического сектора», — подчеркнули в министерстве.
Проекты постановлений о разрешении строительства двух станций Минэнерго направило кабмину для утверждения.
По данным Национального центра устойчивой энергетики, по состоянию на конец 2024 года установленная мощность возобновляемых электростанций, включая солнечные, ветровые, гидро- и биогазовые, достигла почти 580 МВт, что почти в три раза больше по сравнению с 2022 годом.