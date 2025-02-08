Ремонт моста у Телецентра в Омске идет по графику

В Омске прошёл очередной штаб по координации строительства под руководством губернатора Виталия Хоценко. Обсуждался и ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Специалисты оценивали готовность объекта и темпы работ.
Подрядчик — компания «СтройТраст», отчитался, что работы ведутся строго по плану с соблюдением графика, а трудятся на объекте ежедневно 100 человек в две смены. Глава региона отметил, что держит ситуацию с ремонтом моста на личном контроле.
Напомним, на капитальный ремонт мост у Телецентра был частично закрыт в конце ноября 2024 года. Завершить работы планируется к концу 2026 года.
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