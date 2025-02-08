Блэкаут отменяется: энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим

Энергосистему Калининградской области перевели в автономный режим. Об этом сообщил губернатор в своём телеграм-канале в субботу, 8 февраля.
В 6:41 энергосистема Калининградской области была переведена в автономный режим. Переток Литва — Калининград — 0 МВт. Спасибо за работу энергетикам. И спасибо всем, кто участвовал в масштабном проекте на протяжении этих 10 лет.
По словам губернатора, нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.
Перевод энергетического комплекса Калининградской области на автономный режим работы намечен на субботу, 8 февраля.