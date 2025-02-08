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Майнинговой ферме на промплощадке Усолья ограничили энергоснабжение

Деятельность организации-майнера прекратили на промплощадке бывшего «Усольехимпрома».

Источник: РИА "Новости"

По решению суда компании отключили электричество, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В 2023 году прокуратура установила, что организация занимается майнингом на промплощадке в Усолье, используя 8,1 МВт. Это очень превышало пороговые значения, при которых не нужно было согласовывать проект технических условий на технологическое присоединение. В связи с этим прокуратура подала иск в суд о запрете эксплуатации компанией майнингового оборудования. Усольский городской суд требования удовлетворил, а Иркутский областной суд оставил апелляцию компании без удовлетворения, а решение суда первой инстанции в силе.

В рамках принудительного исполнения решения суда энергетики отключили электричество для компании-майнера. Фирма вывезла оборудование.

Прокуратура