Майнинговой ферме на промплощадке Усолья ограничили энергоснабжение

В 2023 году прокуратура установила, что организация занимается майнингом на промплощадке в Усолье, используя 8,1 МВт. Это очень превышало пороговые значения, при которых не нужно было согласовывать проект технических условий на технологическое присоединение. В связи с этим прокуратура подала иск в суд о запрете эксплуатации компанией майнингового оборудования. Усольский городской суд требования удовлетворил, а Иркутский областной суд оставил апелляцию компании без удовлетворения, а решение суда первой инстанции в силе.