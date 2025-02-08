В Минске растет число тех, кто зарабатывает больше 5 тыс. рублей в месяц

При этом средняя номинальная начисленная зарплата в 2024 году в Минске была чуть более 3060,1 рубля. А по итогам декабря — 3792,5 рубля.
В бюджетных организациях она достигала 2134,2 рубля, в том числе в декабре — 2659,4 рубля.
Самые высокие заработки в Минске были в сфере информационных технологий и обслуживания. Там в декабре 2024-го в среднем зарабатывали 10 264,3 рубля.
Реальная зарплата в 2024-м к 2023-му в столице выросла на 12%.
В ноябре 2024-го 8,2% работающих минчан зарабатывали менее 1 тыс. рублей. В мае прошлого года таких было 9,3%.
Доля работников с зарплатой более 2 тыс. рублей достигла 59,2%, свыше 3 тыс. рублей — 29,1%.
При этом зарплату от 3 до 5 тыс. рублей получают 20,7% минчан.