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В Минске растет число тех, кто зарабатывает больше 5 тыс. рублей в месяц

В ноябре 2024 года зарплату более 5 тыс. рублей в месяц получали 8,4% работающих минчан. Для сравнения в мае прошлого года таких было 6,7%, сообщает﻿ Главное статистическое управление Минска.

При этом средняя номинальная начисленная зарплата в 2024 году в Минске была чуть более 3060,1 рубля. А по итогам декабря — 3792,5 рубля.

В бюджетных организациях она достигала 2134,2 рубля, в том числе в декабре — 2659,4 рубля.

Самые высокие заработки в Минске были в сфере информационных технологий и обслуживания. Там в декабре 2024-го в среднем зарабатывали 10 264,3 рубля.

Реальная зарплата в 2024-м к 2023-му в столице выросла на 12%.

В ноябре 2024-го 8,2% работающих минчан зарабатывали менее 1 тыс. рублей. В мае прошлого года таких было 9,3%.

Доля работников с зарплатой более 2 тыс. рублей достигла 59,2%, свыше 3 тыс. рублей — 29,1%.

При этом зарплату от 3 до 5 тыс. рублей получают 20,7% минчан.