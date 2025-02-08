Энергосистема Беларуси продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Как сообщили в ведомстве, 8 февраля в 10.09 отключением линии электропередачи 330 кВ Кингисеппская — Балти № 1 завершились все технологические операции по отделению Литвы, Латвии и Эстонии от параллельной работы с энергосистемами Беларуси и России.