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Энергосистема Беларуси продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Как сообщили в ведомстве, 8 февраля в 10.09 отключением линии электропередачи 330 кВ Кингисеппская — Балти № 1 завершились все технологические операции по отделению Литвы, Латвии и Эстонии от параллельной работы с энергосистемами Беларуси и России.

Белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой России в рамках Союзного государства.

В Минэнерго заверили, что благодаря ранее реализованному комплексу мер по повышению устойчивости работы энергосистемы все потребители Беларуси надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объемах.

энергетика