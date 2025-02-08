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В Беларуси снова ввели лицензии на импорт кожи

Кожу из шкур крупного рогатого скота в Беларусь будут импортировать по разовым лицензиям. Это следует из постановления Совмина, опубликованного﻿ на Национальном правовом интернет-портале.

Лицензии будет выдавать МАРТ по согласованию с Беллегпромом.

Нововведение не касается кожи, которую везут через Беларусь транзитом или в виде иностранной безвозмездной помощи.

При получении такой лицензии заявитель должен подтвердить, что отечественные кожевенные организации концерна «Беллегпром» отказываются или не могут выпустить и поставить аналогичный товар на тех же условиях, что и иностранные.

В «Беллегпром» входят Бобруйский кожевенный комбинат, Минское производственное кожевенное объединение, «СКИНТЕХ» и Гродненское производственное кожевенное объединение.

Большинство пунктов постановления вступают в силу с 9 марта. Документ действует шесть месяцев.

В 2021 году в течение полугода в Беларуси также действовало лицензирование импорта готовых кож из шкур крупного рогатого скота.