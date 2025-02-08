Беларусбанк предупредил о временном прекращении некоторых операций

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Беларусбанк предупредил своих клиентов о том, что в ближайшем времени для них будет недоступны некоторые операции, соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте финучреждения.
По данным банка, в ночь с 8 на 9 февраля текущего года — с 23:00 до 07:00 — он будет проводить технологические работы на оборудовании.
Так, в подразделениях банка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны к совершению:
- операции по вкладным и текущим счетам физических лиц.
- оформление банковских платежных карточек.
- по счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).
Кроме того, с 01:00 до 02:00 воскресенья 9 февраля в подразделениях банка нельзя будет проводить операции с наличными и пластиковыми картами.
Это уже третьи по счету такие технологические работы банка в текущем году — ранее они проводились с 1 на 2 февраля и с 4 на 5 января.