Energocom закупил для Приднестровья более 17 миллионов кубометров газа за счет гранта ЕС

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Госкомпания Energocom закупила в течение недели для Приднестровья 17,275 миллиона кубометров природного газа.
Энергоноситель, как сообщили в компании, был приобретен на биржах региона за счет предоставленного на эти цели ЕС гранта.
«В четверг и пятницу, 6 и 7 февраля, Приднестровский регион запросил и получил 3 миллиона кубометров газа, что является максимальным объемом, который может быть поставлен за один день, согласно решению Комиссии по исключительным ситуациям», — отметили в компании.
Так, 1 февраля было поставлено 450 тысяч кубометров газа, 2 февраля — 2,7 миллиона кубометров, 3 февраля — 2,575 миллиона кубометров, 4 февраля — 2,7 миллиона кубометров и 5 февраля — 2,850 миллиона кубометров, уточнили в Energocom.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Этих средств хватит для осуществления поставок до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom с 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако помощь будет зависеть от соблюдения ряда условий, включая соблюдение прав человека и повышение тарифов на энергоносители для потребителей.