Energocom закупил для Приднестровья более 17 миллионов кубометров газа за счет гранта ЕС

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Этих средств хватит для осуществления поставок до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom с 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако помощь будет зависеть от соблюдения ряда условий, включая соблюдение прав человека и повышение тарифов на энергоносители для потребителей.