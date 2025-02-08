В Башкирии увеличат количество вагонов на электричках Уфа — Оренбург

Меру приняли для увеличения удобства и комфорта пассажиров, которые передвигаются по маршруту Уфа — Кумертау — Оренбург, отмечают в пресс-службе Башкортостанской ППК.
Составность скорого поезда увеличена с 9 февраля. Речь идет у маршрутах, которые ежедневно отправляются из Уфы в 07.43 и прибывают в Оренбург в 13.58 часов, а также обратном поезде, который выезжает из Оренбурга 15.10 и прибывает на железнодорожный вокзал Уфы к 21.30 часам.
Напомним, ранее подобную меру в качестве эксперимента вводили на 2 дня в декабре 2024 года. На данном направлении наблюдается крайне напряженная ситуация с поездом «Орлан». Составы следуют переполненными, люди покупают даже стоячие места.
Отметим, что с этого года пассажиры могут покупать билеты на электропоезда за 10 дней до даты поездки, при этом покупать билеты сразу на несколько дней и направлений.