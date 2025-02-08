В Башкирии увеличат количество вагонов на электричках Уфа — Оренбург

Составность скорого поезда увеличена с 9 февраля. Речь идет у маршрутах, которые ежедневно отправляются из Уфы в 07.43 и прибывают в Оренбург в 13.58 часов, а также обратном поезде, который выезжает из Оренбурга 15.10 и прибывает на железнодорожный вокзал Уфы к 21.30 часам.