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В Башкирии увеличат количество вагонов на электричках Уфа — Оренбург

В Башкирии увеличат количество вагонов на электричках Уфа — Оренбург. Составность поездов увеличена до 5 вагонов.

Источник: Агентство «Москва»

Меру приняли для увеличения удобства и комфорта пассажиров, которые передвигаются по маршруту Уфа — Кумертау — Оренбург, отмечают в пресс-службе Башкортостанской ППК.

Составность скорого поезда увеличена с 9 февраля. Речь идет у маршрутах, которые ежедневно отправляются из Уфы в 07.43 и прибывают в Оренбург в 13.58 часов, а также обратном поезде, который выезжает из Оренбурга 15.10 и прибывает на железнодорожный вокзал Уфы к 21.30 часам.

Напомним, ранее подобную меру в качестве эксперимента вводили на 2 дня в декабре 2024 года. На данном направлении наблюдается крайне напряженная ситуация с поездом «Орлан». Составы следуют переполненными, люди покупают даже стоячие места.

Отметим, что с этого года пассажиры могут покупать билеты на электропоезда за 10 дней до даты поездки, при этом покупать билеты сразу на несколько дней и направлений.