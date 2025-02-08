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В Узбекистане мобилизуют силы для отказа от бензина Аи-80 до конца года

Население планируют обеспечить качественным, экологически чистым и доступным топливом.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Узбекистане намерены «мобилизовать все силы и средства» для ограничения использования и продажи бензина АИ-80 до конца 2025 года.

Об этом говорится в указе президента о Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики.

Согласно документу в республике собираются мобилизовать силы и средства для ограничения использования и реализации автомобильного топлива марки АИ — 80 до конца этого года.

Вместо этого население планируют обеспечить качественным, экологически чистым и доступным топливом.

Кроме того, до конца года должен быть внедрен полный запрет использования мазута в качестве топлива предприятиями, производящими тепловую и электрическую энергию во всех регионах республики.

Исключение составят лишь случаи использования мазута в качестве аварийного топлива. При этом требуется уведомить Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и согласовать эти действия с Кабинетом министров.

Напомним, в начале прошлого года Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года.

Кроме того, глава президент поставил задачу разработать конкретные механизмы, чтобы снизить вред, который наносят экологии большегрузы, автомобили старше 10 лет и использование топлива ниже стандарта Евро-4.

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