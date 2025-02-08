В Узбекистане мобилизуют силы для отказа от бензина Аи-80 до конца года

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Узбекистане намерены «мобилизовать все силы и средства» для ограничения использования и продажи бензина АИ-80 до конца 2025 года.
Об этом говорится в указе президента о Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики.
Согласно документу в республике собираются мобилизовать силы и средства для ограничения использования и реализации автомобильного топлива марки АИ — 80 до конца этого года.
Вместо этого население планируют обеспечить качественным, экологически чистым и доступным топливом.
Кроме того, до конца года должен быть внедрен полный запрет использования мазута в качестве топлива предприятиями, производящими тепловую и электрическую энергию во всех регионах республики.
Исключение составят лишь случаи использования мазута в качестве аварийного топлива. При этом требуется уведомить Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и согласовать эти действия с Кабинетом министров.
Напомним, в начале прошлого года Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года.
Кроме того, глава президент поставил задачу разработать конкретные механизмы, чтобы снизить вред, который наносят экологии большегрузы, автомобили старше 10 лет и использование топлива ниже стандарта Евро-4.