Брест и Санкт-Петербург свяжет прямой воздушный рейс

Меньше чем за два часа можно будет оказаться в северной столице России. Полеты — дважды в неделю. Для представителей бизнеса и туристов — одни плюсы: экономия времени и доступная цена, соизмеримая со стоимостью билета на поезд.
Новые деловые связи, развитие экономик двух стран, туризм и, конечно, человеческие связи. Опыт в развитии межрегионального сообщения у Бреста уже есть. В 2024-м спустя 30 лет возобновили полеты в Москву. И уже рекордные 16 800 пассажиров. Первоначальные два рейса в неделю оказались настолько востребованными, что теперь самолеты летают четыре раза. Популярность прогнозируют и новому маршруту. Время в пути пассажиры проведут в 14 раз меньше, чем если бы отправились на поезде.
В юго-западном регионе прорабатывают и другие воздушные маршруты. А первый полет в «Пулково» — единственный аэропорт Санкт-Петербурга — в начале апреля выполнит самолет с традиционным белорусским васильком на хвосте. Билеты уже в продаже и выкуплены на пиковые даты — майские «каникулы». Полеты — по средам и субботам.