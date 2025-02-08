Брест и Санкт-Петербург свяжет прямой воздушный рейс

Новые деловые связи, развитие экономик двух стран, туризм и, конечно, человеческие связи. Опыт в развитии межрегионального сообщения у Бреста уже есть. В 2024-м спустя 30 лет возобновили полеты в Москву. И уже рекордные 16 800 пассажиров. Первоначальные два рейса в неделю оказались настолько востребованными, что теперь самолеты летают четыре раза. Популярность прогнозируют и новому маршруту. Время в пути пассажиры проведут в 14 раз меньше, чем если бы отправились на поезде.