Ричмонд
+1°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работники «Каскор Машзавод» прекратили забастовку и вернулись к работе в Актау

Руководство и сотрудники достигли соглашения по условиям труда.

В Актау завершилась забастовка сотрудников ТОО «Каскор Машзавод», работники вернулись на свои места после достижения взаимовыгодного соглашения с руководством, сообщает El.kz со ссылкой на Lada.kz.

Генеральный директор предприятия Жандос Газиз заявил, что вопросы условий труда урегулированы, и стороны пришли к компромиссному решению.

Напомним, 6 февраля сотрудники завода объявили забастовку из-за опасений по поводу возможного увольнения, связанного с планами перевода производства в Жанаозен.

После переговоров работодатель заверил, что учтёт интересы работников, и теперь предприятие продолжает работу в штатном режиме.