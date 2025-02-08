Работники «Каскор Машзавод» прекратили забастовку и вернулись к работе в Актау

В Актау завершилась забастовка сотрудников ТОО «Каскор Машзавод», работники вернулись на свои места после достижения взаимовыгодного соглашения с руководством, сообщает El.kz со ссылкой на Lada.kz.
Генеральный директор предприятия Жандос Газиз заявил, что вопросы условий труда урегулированы, и стороны пришли к компромиссному решению.
Напомним, 6 февраля сотрудники завода объявили забастовку из-за опасений по поводу возможного увольнения, связанного с планами перевода производства в Жанаозен.
После переговоров работодатель заверил, что учтёт интересы работников, и теперь предприятие продолжает работу в штатном режиме.