Минтруда сказало, кому в Беларуси обязаны выплатить помощь на оздоровление

Представитель ведомства объяснила, что в Беларуси не каждый работник имеет право на такого рода выплату. Но есть категории работников, кому гарантирована выплата помощи на оздоровление. Согласно законодательству, выплата на оздоровление гарантирована работникам бюджетных организаций, в том числе, работникам школ, поликлиник, социальной сферы, государственным гражданским служащим, руководителям госучреждений.