Минтруда сказало, кому в Беларуси обязаны выплатить помощь на оздоровление

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, кому в Беларуси обязаны выплачивать помощь на оздоровление. Об этом консультант главного юридического управления Минтруда Беларуси Татьяна Рахубо рассказала на «Беларусь 2».
Представитель ведомства объяснила, что в Беларуси не каждый работник имеет право на такого рода выплату. Но есть категории работников, кому гарантирована выплата помощи на оздоровление. Согласно законодательству, выплата на оздоровление гарантирована работникам бюджетных организаций, в том числе, работникам школ, поликлиник, социальной сферы, государственным гражданским служащим, руководителям госучреждений.
Выплаты для остальных работников зависят от решения и финансовых возможностей нанимателей. Например, выплаты могут быть предусмотрены локальными правовыми актами.
Размер материальной помощи на оздоровление работника в Беларуси, как правило, привязан к кратности оклада (тарифного или должностного).
— Размер помощи, пособия, выплаты привязывается, как правило, к какой-то кратности оклада — в зависимости от возможностей нанимателя, — прокомментировала Татьяна Рахубо.
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