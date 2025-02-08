Беларусбанк сообщил белорусам о временном прекращении некоторых операций

В Беларусбанке сказали, что временно будут прекращены некоторые операции.
В частности, с 8 на 9 февраля для клиентов Беларусбанка будут недоступны определенные операции. Это связано с технологическими работами на оборудовании финучреждения. Операции будут недоступны с 23.00 часов субботы до 07.00 утра воскресенья.
В итоге к совершению в подразделениях банка, автоматизированной информационной системе «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны операции по вкладным и текущим счетам физлиц, оформление банковских платежных карт, погашение кредитов.
Но также с 01.00 до 02.00 часов 9 февраля в подразделениях банка будут недоступны операции с наличными и пластиковыми картами.
Ранее еще Беларусбанк открыл новую программу кредитования на автомобили Belgee.
Также Минтруда сказало, кому в Беларуси обязаны выплатить помощь на оздоровление.