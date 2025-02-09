Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 9 февраля

Национальный банк установил курсы валют на 9 февраля 2025 года, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля, сохранены в сравнении с пятничным и субботним курсами.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 9 февраля, в Национальном банке определили такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3870 белорусского рубля, 1 евро — 3,5093 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4615 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу и субботу, 7 и 8 февраля соответственно, валютные курсы не изменились.
Также Беларусбанк сообщил белорусам о временном прекращении некоторых операций.