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Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 9 февраля

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 9 февраля, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 9 февраля 2025 года, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля, сохранены в сравнении с пятничным и субботним курсами.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 9 февраля, в Национальном банке определили такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3870 белорусского рубля, 1 евро — 3,5093 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4615 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу и субботу, 7 и 8 февраля соответственно, валютные курсы не изменились.

Также Беларусбанк сообщил белорусам о временном прекращении некоторых операций.