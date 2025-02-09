Илон Маск: Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам

Илон Маск, возглавляющий департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), сообщил, что министерство финансов страны ежегодно выплачивает пособия на сумму 100 миллиардов долларов неизвестным лицам.
«Мне сообщили, что в настоящее время более 100 миллиардов долларов пособий выплачивается лицам, не имеющим номера социального страхования или хотя бы временного документа, удостоверяющего личность. Если это правда, то это вызывает серьёзные подозрения», — написал Маск в социальной сети 8 февраля.
«Когда я спросил, есть ли у кого-нибудь в Минфине хотя бы приблизительные данные о том, какая часть этих выплат является явным и бесспорным мошенничеством, мне ответили, что речь идёт примерно о половине, то есть 50 миллиардах долларов в год или 1 миллиарде долларов в неделю. Это совершенно неприемлемая ситуация, которую необходимо срочно исправить», — подчеркнул Маск.
Он также отметил, что по итогам обсуждения проблемы между представителями DOGE и Минфина было решено, что все государственные выплаты будут теперь должным образом классифицироваться для дальнейшего аудита.
Кроме того, любой денежный перевод будет сопровождаться пояснением необходимости этой выплаты. Также будет обновляться список лиц, которые могут быть мертвы на момент перевода или связаны с террористическими группировками.
Эти изменения, по словам Маска, будут внедряться сотрудниками Минфина, а не его ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска займется проверкой расходов Пентагона.