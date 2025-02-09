Илон Маск: Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам

«Когда я спросил, есть ли у кого-нибудь в Минфине хотя бы приблизительные данные о том, какая часть этих выплат является явным и бесспорным мошенничеством, мне ответили, что речь идёт примерно о половине, то есть 50 миллиардах долларов в год или 1 миллиарде долларов в неделю. Это совершенно неприемлемая ситуация, которую необходимо срочно исправить», — подчеркнул Маск.