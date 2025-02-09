Экономист Балынин рассказал об изменениях в оплате ЖКУ с марта 2025 года

«При выходе прибора учета тепловой энергии из строя, расчёт будет производиться, исходя из среднего за последние 12 месяцев значения. В случае, если период работы прибора составил менее 12 месяцев, то за фактический период его работы (но не менее 3 месяцев отопительного периода). В целях обеспечения справедливости расчета при его проведении будет обязательно учитываться фактическое количество дней предоставления коммунальной услуги по отоплению и фактическая температура наружного воздуха», — назвал эксперт еще одно важное нововведение.