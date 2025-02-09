Экономист Балынин рассказал об изменениях в оплате ЖКУ с марта 2025 года

В марте 2025 года россиян ждут изменения в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). О наиболее значимых рассказал в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Он отметил, что понятие жилой площади жилого помещения будет привязано к той трактовке, что указана в Жилищном кодексе Российской Федерации. Экономист уточнил, эта площадь применяется для расчета суммы оплаты капитального ремонта, отопления, содержания общедомового имущества.
«Соответственно, больше не будет путаницы, т.к. площадь балконов, лоджий, веранд и террас теперь не смогут учитывать при определении размеров платежей. Запрет на такое использование установлен в статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации», — объяснил эксперт.
Также Балынин обратил внимание на то, что в части определения сведений о размере площади жилого дома, помещения в многоквартирном здании устанавливается, что приоритетными являются сведения из единого государственного реестра недвижимости.
«При выходе прибора учета тепловой энергии из строя, расчёт будет производиться, исходя из среднего за последние 12 месяцев значения. В случае, если период работы прибора составил менее 12 месяцев, то за фактический период его работы (но не менее 3 месяцев отопительного периода). В целях обеспечения справедливости расчета при его проведении будет обязательно учитываться фактическое количество дней предоставления коммунальной услуги по отоплению и фактическая температура наружного воздуха», — назвал эксперт еще одно важное нововведение.
Кроме того, Балынин обратил внимание на то, что приоритетным способом оплаты отопления станет его оплата исключительно в течение отопительного сезона.
«Такой вариант является более прозрачным для граждан, т.к. не нужно оплачивать отопления в тот период, когда его нет (например, летом)», — подчеркнул эксперт.
Ранее Балынин объяснил, что увеличить пенсию более, чем в два раза, россияне могут за счет более позднего выхода на нее.