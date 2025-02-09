Челябинская область является лидером на Урале по производству зерна

Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета по аграрной политике Законодательного Собрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков.
По словам парламентария, у Южного Урала также хорошие позиции по производству мяса, причем как птицы, так и свинины. «Нам нужны вот такие отраслевые концентрации, на которые следует делать упор», — считает депутат.
Народный избранник озвучил планы по разработке стратегии развития сельскохозяйственного производства региона до 2035 года. Документ должен быть подготовлен до конца текущего года.
Десятилетний период выбран как минимальный срок для реализации долгосрочных проектов. За это время можно подготовить кадры, сформировать новые хозяйства и выйти на этап получения устойчивых результатов. Акцент будет сделан на создании комплексной системы развития АПК с выделением приоритетных направлений и адресной поддержкой ключевых секторов.
Успешным примером специализации можно считать опыт Свердловской области, где основным направлением стало молочное производство. Регион сумел добиться высокой эффективности за счет концентрации ресурсов и бюджетного финансирования в выбранной отрасли. Подобный подход может быть адаптирован для Челябинской области.