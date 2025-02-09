Челябинская область является лидером на Урале по производству зерна

Десятилетний период выбран как минимальный срок для реализации долгосрочных проектов. За это время можно подготовить кадры, сформировать новые хозяйства и выйти на этап получения устойчивых результатов. Акцент будет сделан на создании комплексной системы развития АПК с выделением приоритетных направлений и адресной поддержкой ключевых секторов.