Хабаровская компания инициировала громкое банкротство приморского «Дальполиметалла»

«Мы тем инвесторам, так называемым, или учредителям, или хозяевам, которые находятся за рубежом, не можем оказывать меры поддержки, потому что у компании в составе учредителей находится иностранец из недружественного государства. Поэтому краевые меры поддержки сегодня не могут быть предоставлены “Дальполиметаллу”. Собственники же пока своих средств не вкладывают. Наверное, там произойдет то же самое, что произошло с “Дальнегорским ГОКом” (национализирован в 2024 году — прим. ред.). Будут проведены определенные мероприятия, куда выводились денежные средства, каким образом. Есть Росфинмониторинг, который тоже посмотрит все зарубежные счета. Ну и, наверное, нужно подбирать какого-либо инвестора, который обладает достаточным финансовым ресурсом, который сможет провести необходимые геологоразведочные работы», — пояснил глава Приморья.