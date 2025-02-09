Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики посчитали, сколько денег тратят челябинцы на онлайн-покупки

Шопинг в интернете предпочитает офлайн-покупкам почти 60% респондентов из Челябинска, опрошенных сотрудниками портала «Авито».

Источник: Kev Costello/CC0

Ежемесячно жители мегаполиса тратят на это около 20 тысяч рублей, покупая одежду и обувь, а также товары из категории «Красота, здоровье и спорт».

По данным аналитиков, челябинцы совершают покупки в интернете в среднем 1−2 раза в месяц (43% опрошенных), каждый четвертый заглядывает на площадки маркетплейсов несколько раз в неделю (28%). Один раз в неделю заказывают товары через интернет 14% респондентов, а 16% опрошенных делает это импульсивно.

Большинство тратит на покупки таким способом около 10 тысяч рублей в месяц и лишь 5% опрошенных могут позволить себе выделить на эти цели более 70 тысяч рублей. В среднем эта сумма составляет около 20 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что шопинг в интернете привлекает челябинцев низкими ценами, широким ассортиментом, а также возможностью купить уникальные вещи из категории винтажных или коллекционных.