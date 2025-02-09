Аналитики посчитали, сколько денег тратят челябинцы на онлайн-покупки

Ежемесячно жители мегаполиса тратят на это около 20 тысяч рублей, покупая одежду и обувь, а также товары из категории «Красота, здоровье и спорт».
По данным аналитиков, челябинцы совершают покупки в интернете в среднем 1−2 раза в месяц (43% опрошенных), каждый четвертый заглядывает на площадки маркетплейсов несколько раз в неделю (28%). Один раз в неделю заказывают товары через интернет 14% респондентов, а 16% опрошенных делает это импульсивно.
Большинство тратит на покупки таким способом около 10 тысяч рублей в месяц и лишь 5% опрошенных могут позволить себе выделить на эти цели более 70 тысяч рублей. В среднем эта сумма составляет около 20 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что шопинг в интернете привлекает челябинцев низкими ценами, широким ассортиментом, а также возможностью купить уникальные вещи из категории винтажных или коллекционных.