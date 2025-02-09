Аналитики посчитали, сколько денег тратят челябинцы на онлайн-покупки

Большинство тратит на покупки таким способом около 10 тысяч рублей в месяц и лишь 5% опрошенных могут позволить себе выделить на эти цели более 70 тысяч рублей. В среднем эта сумма составляет около 20 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что шопинг в интернете привлекает челябинцев низкими ценами, широким ассортиментом, а также возможностью купить уникальные вещи из категории винтажных или коллекционных.