В Перми выставили на продажу площадь в ТЦ в центре города

По данным издания, объект выставлен на продажу на одном из сайтов объявлений. Расположенное на цокольном этаже торгового центра коммерческое помещение площадью в 380,8 квадратного метра продают за 38 миллионов рублей. В объявлении также указано, что у объекта есть два отдельных выхода со стороны улицы Пермской.