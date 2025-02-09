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В Перми выставили на продажу площадь в ТЦ в центре города

Продают помещение площадью 380 квадратных метров.

В Перми продают коммерческое помещение в ТЦ «Колизей Атриум», сообщает «Ъ-Прикамье».

По данным издания, объект выставлен на продажу на одном из сайтов объявлений. Расположенное на цокольном этаже торгового центра коммерческое помещение площадью в 380,8 квадратного метра продают за 38 миллионов рублей. В объявлении также указано, что у объекта есть два отдельных выхода со стороны улицы Пермской.

Сейчас площади арендуют. Для потенциальных покупателей указано, что объект подходит для размещения магазина, офиса или мастерской.

Издание также отмечает, что в продаже находятся и помещения в соседнем «Колизее Синема» — там ищут покупателя для площадей мультиплекса на четвёртом и пятом этажах. «Ъ-Прикамье» обратило внимание, что объект неуклонно дорожает: за последний месяц цена помещений в 6,5 тысячи квадратных метров выросла с 350 до 526,8 миллиона рублей.

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