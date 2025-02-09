В этом году в Перми достроят Ледовую арену и стадион «Юность»

Уже в этом году в Перми закончат строительство Ледовой арены в микрорайоне Ива и реконструкцию стадиона «Юность».
Об этом шла речь на встрече министра спорта РФ Михаила Дегтярева и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Также продолжается возведение многофункциональной спортивной арены в Дзержинском районе. Как известно, общая площадь спорткомплекса составит более 75 тысяч квадратных метров, посетить спорткомплекс одновременно смогут более 10 тысяч болельщиков. Пятиэтажное здание с большим игровым полем позволит проводить в Прикамье соревнования международного уровня.
Всего в Прикамье предполагается к 2030 году построить более 35 крытых круглогодичных спортивных объектов.