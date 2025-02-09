В этом году в Перми достроят Ледовую арену и стадион «Юность»

Также продолжается возведение многофункциональной спортивной арены в Дзержинском районе. Как известно, общая площадь спорткомплекса составит более 75 тысяч квадратных метров, посетить спорткомплекс одновременно смогут более 10 тысяч болельщиков. Пятиэтажное здание с большим игровым полем позволит проводить в Прикамье соревнования международного уровня.