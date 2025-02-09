К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги

Ранее он рассказывал, что приведенная в нормативное состояние дорога должна иметь не только ровное, без деформаций, покрытие, но и все технические средства организации дорожного движения (знаки, ограждения, дорожную разметку и пр.). А также остановки, площадки отдыха и систему освещения — в границах населенных пунктов и за их пределами в районе остановок и пешеходных переходов.