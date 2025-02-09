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К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму отремонтируют подъездные дороги к социальным учреждениям, а также объектам культурного наследия и памятникам. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил главный инженер ГУП РК «Крымавтодор» Виктор Олейниченко.

По словам Олейниченко, в 2024 году сотрудники предприятия, помимо прочего, привлекались к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и подъездных дорог к ним. В текущем, 2025-м, такие работы тоже планируется. Только основными объектами внимания дорожников станут не МКД, а социально значимые учреждения, сказал он.

«Это будут подъезды и дворовые территории школ, садиков, больниц, объектов культурного наследия, памятников. Это программа для всего Крыма. Мы сейчас обследуем все эти территории. А после выделения финансирования будут определены конкретные списки на эти суммы», — сообщил Олейниченко.

Обследование упомянутых территорий проводится работниками «Крымавтодора» совместно с представителями местных администраций и коммунальных предприятий, уточнил он.

«Потому что это территория их, а наша задача — обеспечить проезжаемость, выполнить работу, и чтобы она всех устраивала. По обращению граждан к нам мы принимаем решения совместно с администрацией и коммунальщиками», — пояснил Олейниченко.

По словам главного инженера, государственное унитарное предприятие «Крымавтодор» является сегодня единственным в республике исполнителем работ по содержанию всех автомобильных дорог, потому привлекается к самым разным мероприятиям, связанным с асфальтом. «Проходим по упрощенной системе заключения контрактов и можем контрактоваться и с администрациями, и другими заказчиками», — заметил он.

Ранее он рассказывал, что приведенная в нормативное состояние дорога должна иметь не только ровное, без деформаций, покрытие, но и все технические средства организации дорожного движения (знаки, ограждения, дорожную разметку и пр.). А также остановки, площадки отдыха и систему освещения — в границах населенных пунктов и за их пределами в районе остановок и пешеходных переходов.