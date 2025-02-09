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Молдавским животноводам напомнили о необходимости обязательной регистрации скота

В Министерстве сельского хозяйства разъяснили, почему регистрировать скот животноводам необходимо.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Регистрация скота для животноводов в Молдове является обязательной и проводится бесплатно, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.

Этот процесс осуществляется местным ветеринаром. Идентификация и регистрация обязательны для следующих видов животных, содержащихся на ферме: крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, лошади.

Как уточнили в ведомстве, процедура необходима для защиты здоровья животных и позволяет отслеживать их происхождение и оперативно вмешиваться в случае возникновения заболеваний.

Кроме того, получить компенсацию от государства смогут только владельцы, зарегистрировавшие своих животных, в таких ситуациях, как африканская чума свиней, птичий грипп или бешенство.

Регистрация осуществляется по заявлению ветеринарного врача в течение 20 дней со дня рождения животного, за исключением поросят, ягнят и козлят, регистрация которых осуществляется в течение 60 дней.

В противном случае власти предупреждают, что владельцы животных рискуют столкнуться с запретами на их транспортировку и сбыт, включая санкции и ограничения на продажу.

сельское хозяйство