Мэрия может передать краевым властям участок в Данилихе под жилую застройку

Согласно публичной кадастровой карте, разрешенное использование участка — под многоэтажную жилую (высотную) застройку. По данным «Ъ-Прикамье», предложение о передаче участка на ул. Овчинникова в краевую собственность поступило в администрацию из регионального минимущества. В конце года площадку уже предоставили министерству по договору безвозмездного пользования.