На Кубани заключили 25 договоров КРТ на 7,3 млн квадратных метров

Такие данные «Ъ-Кубань» привели в департаменте по архитектуре и градостроительству Кубани.
Как отметили в ведомстве, с 2020 года региональные нормативы края были доработаны в части возможности реализации механизма КРТ. В том числе введено определение «озеленение территории», которым учитывается не только газон, но и высадка крупноразмерных взрослых деревьев, увеличена плотность улично-дорожной сети с 2 до 10 км/км. Нововведения в первую очередь обеспечивают возможность внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципального образования для реализации КРТ.
В ведомстве также пояснили, что использование механизма КРТ обеспечивает сбалансированное и устойчивое развитие поселения, что снижает уровень неэффективного использования территории. Застройщикам такой механизм помогает реализовывать проекты на более предсказуемых условиях в соответствии с графиком и этапами, предусмотренными договором.
По мнению гендиректора MOST Development Алины Калбасовой, на юге Кубань является одним из самых перспективных регионов в реализации проектов КРТ. В крае достаточно площадок для подобных объектов, самая развитая дорожная инфраструктура и больше крупных системных игроков для строительства таких объектов.