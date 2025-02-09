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На Кубани заключили 25 договоров КРТ на 7,3 млн квадратных метров

В Краснодарском крае заключены 25 договоров комплексного развития территории (КРТ) общей площадью 940 га с общим градостроительным потенциалом более 7,3 млн кв. м. В том числе жилой площади — свыше 5,4 млн кв. м.

Источник: Коммерсантъ

Такие данные «Ъ-Кубань» привели в департаменте по архитектуре и градостроительству Кубани.

Как отметили в ведомстве, с 2020 года региональные нормативы края были доработаны в части возможности реализации механизма КРТ. В том числе введено определение «озеленение территории», которым учитывается не только газон, но и высадка крупноразмерных взрослых деревьев, увеличена плотность улично-дорожной сети с 2 до 10 км/км. Нововведения в первую очередь обеспечивают возможность внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципального образования для реализации КРТ.

В ведомстве также пояснили, что использование механизма КРТ обеспечивает сбалансированное и устойчивое развитие поселения, что снижает уровень неэффективного использования территории. Застройщикам такой механизм помогает реализовывать проекты на более предсказуемых условиях в соответствии с графиком и этапами, предусмотренными договором.

По мнению гендиректора MOST Development Алины Калбасовой, на юге Кубань является одним из самых перспективных регионов в реализации проектов КРТ. В крае достаточно площадок для подобных объектов, самая развитая дорожная инфраструктура и больше крупных системных игроков для строительства таких объектов.