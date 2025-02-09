На Кубани заключили 25 договоров КРТ на 7,3 млн квадратных метров

Как отметили в ведомстве, с 2020 года региональные нормативы края были доработаны в части возможности реализации механизма КРТ. В том числе введено определение «озеленение территории», которым учитывается не только газон, но и высадка крупноразмерных взрослых деревьев, увеличена плотность улично-дорожной сети с 2 до 10 км/км. Нововведения в первую очередь обеспечивают возможность внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципального образования для реализации КРТ.