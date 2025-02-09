Более 800 миллиардов рублей хранят южноуральцы на счетах банков

Банковские вклады южноуральцев в январе 2025 года составили 828 миллиардов рублей. Важно, что сюда не входят деньги на счетах экскроу (специальный счет для сделок с недвижимостью).
В Центробанке отметили, что за последний год рублевых вкладов стало на 25% больше, а вкладов в валюте — на 6% меньше. Управляющая Отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина связывает это с тем, что в регионе повысились зарплаты, а максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 21,7%, хотя еще год назад составляла 14,8%.
Ранее мы писали о том, что жители мегаполиса стали чаще покупать товары через интернет. Средний чек на такие покупки в месяц может доходить до 20 тысяч рублей. В основном они приобретают в маркетплейсах одежду, обувь, товары для красоты и спорта.