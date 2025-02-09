Более 800 миллиардов рублей хранят южноуральцы на счетах банков

В Центробанке отметили, что за последний год рублевых вкладов стало на 25% больше, а вкладов в валюте — на 6% меньше. Управляющая Отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина связывает это с тем, что в регионе повысились зарплаты, а максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 21,7%, хотя еще год назад составляла 14,8%.