Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 800 миллиардов рублей хранят южноуральцы на счетах банков

Такие цифры озвучили в пресс-службе отделения Банка России по Челябинской области.

Банковские вклады южноуральцев в январе 2025 года составили 828 миллиардов рублей. Важно, что сюда не входят деньги на счетах экскроу (специальный счет для сделок с недвижимостью).

В Центробанке отметили, что за последний год рублевых вкладов стало на 25% больше, а вкладов в валюте — на 6% меньше. Управляющая Отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина связывает это с тем, что в регионе повысились зарплаты, а максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 21,7%, хотя еще год назад составляла 14,8%.

Ранее мы писали о том, что жители мегаполиса стали чаще покупать товары через интернет. Средний чек на такие покупки в месяц может доходить до 20 тысяч рублей. В основном они приобретают в маркетплейсах одежду, обувь, товары для красоты и спорта.