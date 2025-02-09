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Бывший совладелец омского «Летура» избежал банкротства

В минувший четверг, 6 февраля 2025 года, судья Арбитражного суда Омской области Мария Третинник постановила прекратить производство по делу о банкротстве Альви Джабраилова, предпринимателя, некогда известного как совладелец площадей омского ТК «Летур».

Источник: SuperOmsk.ru

В судебной документации указано, что по состоянию на 14 января 2025 года оснований для признания Джабраилова банкротом больше не имеется в связи с погашением задолженности. Отметим, иск подан представителями Межрайонной ИФНС № 7 в ноябре 2024 года. В деле фигурировала сумма чуть более 10 миллионов рублей, которые именовались задолженностью по налогу на доходы физических лиц.

Напомним, о том, что Альви Джабраилов стал владельцем части площадей омского торгового комплекса «Летур», стало известно в конце 2017 года. Весной 2022 года появилась информация, что недвижимость у предпринимателя выкупили совладельцы ООО «УК “Центроград”» для последующей реконструкции.