Бывший совладелец омского «Летура» избежал банкротства

В судебной документации указано, что по состоянию на 14 января 2025 года оснований для признания Джабраилова банкротом больше не имеется в связи с погашением задолженности. Отметим, иск подан представителями Межрайонной ИФНС № 7 в ноябре 2024 года. В деле фигурировала сумма чуть более 10 миллионов рублей, которые именовались задолженностью по налогу на доходы физических лиц.