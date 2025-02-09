Подрядчика капремонта Димитровского моста ищут в Новосибирске за 484 млн рублей

«В прошлом году мы были вынуждены разорвать контракты с недобросовестными подрядчиками, но, тем не менее, успели запустить полноценное движение по Октябрьскому и Димитровскому мостам до наступления зимы. В строительном сезоне 2025 года планируем продолжить работы с учетом опыта прошлого года», — прокомментировал закупку глава Новосибирска Максим Кудрявцев.