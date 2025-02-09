Подрядчика капремонта Димитровского моста ищут в Новосибирске за 484 млн рублей

Протяженность участка ремонта составит 703 м. Работы планируют завершить до 1 июня 2027 года. Проектная документация по ремонту моста разработана ООО «СибпроектНИИ».
«Предусмотреть ремонт мостового полотна с заменой конструктивных слоев и восстановлением гидроизоляции», — говорится в проектной документации. Подрядчику также предстоит установить новое металлическое барьерное ограждение, организовать водоотвод с проезжей части, включая дренажные каналы.
Источником финансирования, согласно закупке, является муниципальный бюджет. На выполнение работ также предоставлена субсидия из областного бюджета.
«В прошлом году мы были вынуждены разорвать контракты с недобросовестными подрядчиками, но, тем не менее, успели запустить полноценное движение по Октябрьскому и Димитровскому мостам до наступления зимы. В строительном сезоне 2025 года планируем продолжить работы с учетом опыта прошлого года», — прокомментировал закупку глава Новосибирска Максим Кудрявцев.
Как писал «Ъ-Сибирь» в сентябре прошлого года, мэрия Новосибирска расторгла контракт с ООО «СК Дороги Сибири», выполнявшим ремонт Димитровского моста. Стоимость работ составляла 607 млн руб., они должны были завершиться в 2025 году.