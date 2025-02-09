В Казахстане представили Концепцию инклюзивной политики до 2030 года

В заседании приняли участие депутаты Парламента РК, представители центральных государственных и местных исполнительных органов, а также неправительственных организаций.
В ходе мероприятия вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев проинформировал, что в рамках Концепции с текущего года начнется реализация 13 основных направлений: равенство и недискриминация; правовая защищенность; повышение уровня социальной защиты; инклюзивный рынок труда; здоровье, абилитация и реабилитация; инклюзивное образование; вовлеченность в общественно-политическую жизнь; безбарьерная среда и доступность услуг; безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций и климатических угроз; личная и семейная жизнь; культурная жизнь, досуг и спорт; просветительно-воспитательная работа; мониторинг и учет.
«План действий по реализации Концепции предусматривает 52 мероприятия. Ответственными исполнителями данных мероприятий являются отраслевые министерства и местные исполнительные органы» Аскарбек Ертаев.
Среди реализуемых мероприятий: разработка стандартов по развитию сети домов малой вместимости и отделений дневного пребывания для детей с инвалидностью, проработка вопроса по вовлечению волонтерских служб в процесс предоставления специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью (далее — ЛСИ), актуализация правил оказания услуг по перевозке ЛСИ автомобильным транспортом, разработка мер по созданию условий для присоединения Казахстана к Марракешскому договору об облегчении доступа лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, другим правозащитным международных договорам и др.
Также в ходе заседания Координационного совета был рассмотрен вопрос о лицензировании организаций, оказывающих специальные социальные услуги (далее — ССУ) в сфере социальной защиты населения, которое началось в Казахстане с 1 января т.г.
Лицензирование является одним из этапов модернизации системы оказания спецсоцуслуг, предусмотренной Социальным кодексом РК, и направлено на: повышение качества предоставляемых ССУ; гарантию безопасности и защиты прав получателей услуг; установление единых стандартов для организаций, предоставляющих ССУ.
О ходе работы по данному направлению присутствующих проинформировал председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты Толеген Оспанкулов.
«На 6 февраля т.г. поступило 446 заявок, при этом положительное решение вынесено по 249 заявлениям. В связи с представлением неполного пакета документов, либо в связи с несоответствием квалификационным требованиям в выдаче лицензии отказано по 197 заявлениям. Необходимо отметить, что все организации, получившие отрицательные решения, после приведения документов в соответствие, смогут повторно направить заявления на лицензирование. Как показывает статистика, организации, получившие отказ, дорабатывают документацию, подают на лицензирование и получают одобрение» Толеген Оспанкулов.
Спикер добавил, что основными причинами отказа является несоответствие центров оказания ССУ установленным требованиям:
несоответствие подвидов медицинской лицензии, штатных нормативов; отсутствие акта по пожарной безопасности; несоответствие материально-технической базы; отсутствие подтверждающих документов на обеспечение питанием получателей услуг; несоответствие площади спальных комнат стандартам; несоответствие требований по доступу для ЛСИ.
Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены новые подходы по регулированию вопросов жестового языка в Казахстане, а также план работы рабочей группы по направлению «Доступный транспорт».