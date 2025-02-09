В Казахстане представили Концепцию инклюзивной политики до 2030 года

В ходе мероприятия вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев проинформировал, что в рамках Концепции с текущего года начнется реализация 13 основных направлений: равенство и недискриминация; правовая защищенность; повышение уровня социальной защиты; инклюзивный рынок труда; здоровье, абилитация и реабилитация; инклюзивное образование; вовлеченность в общественно-политическую жизнь; безбарьерная среда и доступность услуг; безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций и климатических угроз; личная и семейная жизнь; культурная жизнь, досуг и спорт; просветительно-воспитательная работа; мониторинг и учет.