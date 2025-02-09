Стало известно, когда возобновят полеты между Минском и Ульяновском

Регулярные полеты начнутся с 21 марта 2025 года и будут осуществляться один раз в неделю по пятницам. Билет в одну сторону стоит около 6300 российских рублей, или примерно $65.
Время в полете между городами составит 2 часа 25 минут. Вылет из Ульяновска — в 11:30 по местному времени, прибытие в Минск — в 12:55 (между городами часовая разница во времени). Обратный рейс соответственно в 13:55 — 17:05.
Red Wings уже летала в столицу Беларуси с июня по конец ноября 2024 года. Но затем полеты приостановили из-за отсутствия механизма субсидирования между двумя странами. Осенью затраты на один авиарейс из Ульяновска в Минск и обратно оценивались в 1,3 млн российских рублей.