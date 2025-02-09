Стало известно, когда возобновят полеты между Минском и Ульяновском

Red Wings уже летала в столицу Беларуси с июня по конец ноября 2024 года. Но затем полеты приостановили из-за отсутствия механизма субсидирования между двумя странами. Осенью затраты на один авиарейс из Ульяновска в Минск и обратно оценивались в 1,3 млн российских рублей.