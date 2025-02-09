Профессии врачей и дворников стали самыми дефицитными в Пермском крае

Кроме того, минимальная конкуренция за работу имеется среди претендентов на позиции специалиста по взысканию задолженности (0,9 резюме на вакансию), повара, пекаря, кондитера, администратора магазина, администратора торгового зала (по 1,1), продавца-консультанта, продавца-кассира, токаря, фрезеровщика, шлифовщика (по 1,2) и других. Такие специалисты относятся к категории дефицитных, когда соотношение спроса и предложения по ним ниже четырех резюме на вакансию. Это значит, что конкуренция за рабочие места среди соискателей будет минимальной, а трудоустройство — быстрым, при наличии необходимых навыков и опыта.