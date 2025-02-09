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Calvin Klein закрывает все магазины в Красноярске

Магазин Calvin Klein в ТРЦ «Планета» прекратит работу 23 февраля 2025 года.

До закрытия в магазине проходит распродажа. По данным fashion-блога «Где взяла?», бренд полностью покидает Красноярск.

После ухода американской компании из России в 2022 году управление брендом Calvin Klein перешло к «Ритейл Экселенс». В ноябре 2024 года арендаторы начали покидать ТРЦ «Планета» из-за роста арендных ставок и требований собственников участвовать в ремонте помещений.

Представители магазина сообщили о закрытии в своем Telegram-канале, объяснив решение «сложившимися обстоятельствами».

Ранее сообщалось, что бренды The North Face и Vans закроют магазины в России, но будут продаваться в Красноярске.

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