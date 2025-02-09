Calvin Klein закрывает все магазины в Красноярске

До закрытия в магазине проходит распродажа. По данным fashion-блога «Где взяла?», бренд полностью покидает Красноярск.
После ухода американской компании из России в 2022 году управление брендом Calvin Klein перешло к «Ритейл Экселенс». В ноябре 2024 года арендаторы начали покидать ТРЦ «Планета» из-за роста арендных ставок и требований собственников участвовать в ремонте помещений.
Представители магазина сообщили о закрытии в своем Telegram-канале, объяснив решение «сложившимися обстоятельствами».
Ранее сообщалось, что бренды The North Face и Vans закроют магазины в России, но будут продаваться в Красноярске.