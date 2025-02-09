Calvin Klein закрывает все магазины в Красноярске

После ухода американской компании из России в 2022 году управление брендом Calvin Klein перешло к «Ритейл Экселенс». В ноябре 2024 года арендаторы начали покидать ТРЦ «Планета» из-за роста арендных ставок и требований собственников участвовать в ремонте помещений.