Башкирия втрое увеличила экспорт муки и круп

С 9 по 31 января этого года предприятия АПК Башкирии экспортировали более 2,5 тысячи тонн продуктов переработки зерна. Это в три с лишним раза больше, чем в январе 2024-го. В Азербайджан, Туркмению, Турцию и Узбекистан из региона отгружено 2427 тонн муки, 88 тонн крупы и 22 тонны солода.
Пробы муки, крупы и солода из 55 партий прошли исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.
«По результатам экспертиз опасных карантинных организмов и вредителей хлебных запасов не выявлено, продукция переработки зерна соответствует требованиям стран-импортеров», — отметили в надзорном ведомстве.
Для сравнения. В январе прошлого года территориальным управлением Россельхознадзора при отправке на экспорт во Вьетнам, Казахстан, Туркмению и Узбекистан было проконтролировано 0,812 тысячи тонн продуктов переработки зерна.
Как сообщал ранее Башинформ, Башкирия экспортировала в январе 2025 года более 30 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки в 15 стран мира.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал «Башинформ».