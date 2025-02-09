Башкирия втрое увеличила экспорт муки и круп

С 9 по 31 января этого года предприятия АПК Башкирии экспортировали более 2,5 тысячи тонн продуктов переработки зерна. Это в три с лишним раза больше, чем в январе 2024-го. В Азербайджан, Туркмению, Турцию и Узбекистан из региона отгружено 2427 тонн муки, 88 тонн крупы и 22 тонны солода.