Скопившиеся порожние вагоны вынудили КТЖ закрыть отправление на ряд станций

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Национальный железнодорожный перевозчик «Казахстан темир жолы (Казахстанские железные дороги)» выписал ряд запретов на оформление грузовых вагонов по ряду станций до конца февраля.
Об этом сообщает аграрное агентство «АПК Новости».
В частности, вынесен запрет на поставку грузовых вагонов на станцию Костанай. Конкретно, запрещена «переадресовка порожних собственных и арендованных крытых вагонов со всех станций Казахстана назначением на станцию Костанай с 01 по 28 февраля 2025 года в адрес всех грузополучателей».
Причиной ограничения назвали массовое скопление порожних крытых вагонов на станции Костанай. Сообщается, что на путях скопилось 820 вагонов. На подходе еще свыше 450 крытых вагонов, в том числе два временно отставленных поезда.
Ограничение введено в связи «с сохраняющейся критической ситуацией по сверхнормативному наличию местного груза и порожних вагонов по станциям Аксенгер, Алматы-1,2, Байсерке, Бурундай, Жетыген, Жеты-Су, Илийская, Кайрат, Медеу, Чемолган, что негативно влияет на поездную ситуацию Алматинского узла».
Также введен запрет на оформление и переадресовку порожних собственных, арендованных крытых, полувагонов и вагон цистерн всех форм собственности со всех станций Казахстана назначением на станцию Достык с 01 по 28 февраля. Этот запрет введен в связи со строительством вторых путей на участке Мойынты — Актогай — Достык, а также наличием двух временно отставленных от движения поездов и избыточным количеством собственных, арендованных порожних на станции Достык.
«Ситуация с экспортом в Китай также остается напряженной. Согласно документу КТЖ, приказано запретить прием к перевозке всех грузов и порожних собственных, арендованных вагонов со станции Достык, Достык (эксп) на станцию Алтынколь, Алтынколь (эксп) и обратно со станции Алтынколь, Алтынколь (эксп) на станцию Достык, Достык (эксп) в адрес всех грузополучателей с 01 по 28 февраля. Причина — сохраняющаяся критическая ситуация со скоплением груженых и порожних вагонов на пограничных станциях Достык и Алтынколь, наличием временно отставленных от движения поездов порожними вагонами в направлении Достык и Алтынколь, что приводит к неэффективному использованию пропускных способностей участков, ограничению в приеме импортных грузов и сдаче экспортных грузов в КНР», — отмечают эксперты.
Напомним, что 28 января «Российские железные дороги» разослали факсограмму, в которой сообщалось о введении с 2 февраля запрета на прием всех порожних вагонов, следующих на сеть РЖД из сопредельных государств. Запрет «не касается вагонов российской приписки, которые возвращаются из-за рубежа в порожнем состоянии, а также вагонов, следующих транзитом».
По мнению заместителя председателя Некоммерческого партнерства операторов железнодорожного подвижного состава (НП ОЖдПС) Дениса Семёнкина, решение РЖД — это ответ на действия коллег из Казахстана. В декабре «КТЖ» (Қазақстан темір жолы) запретили подсыл всех порожних вагонов под погрузку в Казахстан. По сути, мера коснулась прежде всего российских операторов, которые раньше свободно приезжали в Казахстан под погрузку и уезжали в Россию, экономя деньги на порожнем пробеге.
«Это симметричные меры по защите российского парка. Не первый раз казахстанская сторона ограничивает вагоны российских операторов. Теперь они получают симметричные ограничения, зеркальные со стороны РФ … ограничения, думаю, будут действовать строго до тех пор, пока казахи не отменят зеркально по отношению россиян подобные ограничения», — заявил Семёнкин изданию Vgudok.
Чуть позже ситуацию прокомментировал начальник центральной дирекции по управлению движением РЖД (ЦД) Михаил Глазков.
«Мы сегодня владеем тем парком вагонов, который способен обеспечить погрузку в полном объеме. Если мы увидим, что какого-то рода подвижного состава нам будет не хватать и он и есть у нашего соседа, то в исключительных случаях мы будем допускать этот подвижной состав на пути России», — пояснил представитель российской железнодорожной администрации.
По словам Михаила Глазкова, мера в первую очередь направлена на то, чтобы максимально использовать подвижной состав российских операторов.
«Сегодня при работе на лимитирующих направлениях мы руководствуемся, прежде всего, интересами Российской Федерации», — отметил он.
В числе всех иных причин наиболее явной эксперты считают затянувшееся празднование Нового Года в Китае и, как следствие, стремление железнодорожников избежать дополнительных пробок на погранпереходах.