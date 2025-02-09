Скопившиеся порожние вагоны вынудили КТЖ закрыть отправление на ряд станций

«Ситуация с экспортом в Китай также остается напряженной. Согласно документу КТЖ, приказано запретить прием к перевозке всех грузов и порожних собственных, арендованных вагонов со станции Достык, Достык (эксп) на станцию Алтынколь, Алтынколь (эксп) и обратно со станции Алтынколь, Алтынколь (эксп) на станцию Достык, Достык (эксп) в адрес всех грузополучателей с 01 по 28 февраля. Причина — сохраняющаяся критическая ситуация со скоплением груженых и порожних вагонов на пограничных станциях Достык и Алтынколь, наличием временно отставленных от движения поездов порожними вагонами в направлении Достык и Алтынколь, что приводит к неэффективному использованию пропускных способностей участков, ограничению в приеме импортных грузов и сдаче экспортных грузов в КНР», — отмечают эксперты.