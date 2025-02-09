В Самаре решат судьбу квартала у Парка «Молодежный»

— Срок проведения публичных слушаний: с 6 февраля по 4 марта 2025 года (включительно). Экспозиции проекта будут представлены в отделе по работе с обращениями граждан администрации Промышленного района (Краснодонская, № 32 «А») с 13 по 24 февраля (включительно). Ознакомиться с ними можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30, — говорится в документах на сайте мэрии.