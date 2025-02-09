В мэрии сделали заявление о ямах на мосту у омского Телецентра

В частности, в мэрии напомнили, что содержание сооружения, в том числе «точечное» восстановление дорожного полотна" на период капитального ремонта, отдано на откуп подрядчику.
«Для содержания объекта в надлежащем состоянии и выполнения отдельных видов строительных работ подрядчику предоставлена возможность полного ограничения движения транспорта на мосту им. 60-летия ВЛКСМ дважды в неделю в ночное время — со среды на четверг и с субботы на воскресенье. Помимо очистки проезжей и пешеходных зон от снега и наледи, строители наводят аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия на самом объекте и на подходах к нему», — уточнили в мэрии.
В городской администрации уточняют, что подрядчик на текущем этапе применяет технологии устранения дорожных проблем с помощью холодного асфальта, при возвращении плюсовых температур предполагается провести работы с применением горячей смеси. Подчеркивается, что работы проводились в том числе и минувшей ночью.