Как будут выглядеть новые станции метро в Минске? Показываем

Как рассказал «СБ. Беларусь сегодня» главный архитектор «Минскметропроекта» Сергей Букато, станции «Профсоюзная», «Переспа» и «Комаровская» выполнены по одной конструктивной схеме.
«На всех трех станциях отказались от размещения лифтовой шахты в середине кассового зала, как на уже действующих станциях третьей линии метро. Вместо этого впервые эскалаторы расположим по бокам от лестницы. С одной стороны платформы будет два эскалатора и лифт», — рассказал он.
Кроме того, индивидуальный облик каждой станции придали за счет цветовой гаммы и подсветки, а также декоративных панно на торцевых стенах. «В дизайне прослеживается мотив стихий: земли — на “Профсоюзной”, воды — на “Переспе”, огня — на “Комаровской”, — отметил Букато.
Он также сообщил, что архитекторы приступили к проработке интерьеров станций «Зеленый Луг», «Ивана Мележа» и «Логойская». Предполагается, что на «Ивана Мележа» интерьер будет связан с тематикой творчества писателя, на станции «Зеленый Луг» будут преобладать зеленые оттенки, а на «Логойской» свое отражение найдут славянские мотивы. Но окончательное решение еще не принято.