Как будут выглядеть новые станции метро в Минске? Показываем

Он также сообщил, что архитекторы приступили к проработке интерьеров станций «Зеленый Луг», «Ивана Мележа» и «Логойская». Предполагается, что на «Ивана Мележа» интерьер будет связан с тематикой творчества писателя, на станции «Зеленый Луг» будут преобладать зеленые оттенки, а на «Логойской» свое отражение найдут славянские мотивы. Но окончательное решение еще не принято.