Как закрытие погранпереходов с Евросоюзом изменило грузопоток Беларуси в 2024 году

Через восточное направление в 2024 году было перемещено в четыре раза больше грузов, чем через западное, говорят в ГТК. Это значительно больше, чем в 2023-м, когда соотношение составляло три к одному.
Кроме того, таможенное ведомство констатировало, что внешняя торговля Беларуси идет довольно активно, несмотря на логистические трудности. Об этом свидетельствует рост таможенных платежей на 15% за год.
В ГТК также рассказали, что с 2024 года в Беларуси массово проверяются посылки, поступающие из государств ЕАЭС. Из свыше 4 млн проверенных посылок в 460 таможенники обнаружили запрещенные к пересылке грузы.